Balıkçı Teknesi Kumda Saldı

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Arnavutköy Karaburun Limanı'nda kıyı şeridinde seyreden bir balıkçı teknesi biriken kuma saplandı. Kıyıya oturan tekne diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde kıyı şeridinde seyir halinde olan bir balıkçı teknesi karaya oturdu. Biriken kuma oturan tekne dalganın etkisiyle kıyıya sürüklendi. Kıyıya oturan tekne diğer balıkçı teknelerinin müdahalesiyle limana çekildi. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi. - İSTANBUL