Balıkesir Ayvatlar\'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Balıkesir'in Ayvatlar kırsal mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek, yangını kontrol altına almaya çalışıyor

Balıkesir'in Ayvatlar kırsal Mahallesi'nde başlayan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına havadan ve karadan 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk mücadele aracı, 1 helikopter, 1 dozer ve 40 personel katılıyor. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - BALIKESİR