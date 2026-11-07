Balıkesir Balya\'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Balıkesir'in Balya ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bigiye göre, Doğanlar Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Balya Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.