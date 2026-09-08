Balıkesir Balya\'da otomobil şarampole uçtu, 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi

Balıkesir'in Balya ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında şarampole uçan otomobildeki 2 kişi, yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, gece yarısı Balya-Balıkesir kara yolu Enverpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 10 AIP 676 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, 2 kişinin araç içerisinde yaralı olduğunu belirledi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.