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Balıkesir Bigadiç'te çıkan yangın kontrol altına alındı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Esenler kırsal mahallesinde zirai alanda çıkan yangın Orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başladı.

Olay Bigadiç ilçesinin kırsal Esenler mahallesinde ziraat yapılan arazide çıkan yangın Orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürme çalışmaları rüzgarın kuvvetlenmesi üzerine 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 100 personelin yangına müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Orman ekipleri yangını soğutma çalışmalarına başladı.