Balıkesir Bigadiç'te çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Balıkesir Bigadiç'te çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Esenler kırsal mahallesinde çıkan yangın, Orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi için 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 100 personel görev aldı. Şu anda orman ekipleri yangını soğutma çalışmalarına başlamış durumda.

20.06.2024 17:48
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Balıkesir Bigadiç'te çıkan yangın kontrol altına alındı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Esenler kırsal mahallesinde zirai alanda çıkan yangın Orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başladı.

Olay Bigadiç ilçesinin kırsal Esenler mahallesinde ziraat yapılan arazide çıkan yangın Orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürme çalışmaları rüzgarın kuvvetlenmesi üzerine 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 100 personelin yangına müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Orman ekipleri yangını soğutma çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Bigadiç'te çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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