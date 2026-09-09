Balıkesir Burhaniye'de işyeri yangını kısa sürede söndürüldü, hasar oluştu - Son Dakika
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Balıkesir Burhaniye'de işyeri yangını kısa sürede söndürüldü, hasar oluştu

Balıkesir Burhaniye\'de işyeri yangını kısa sürede söndürüldü, hasar oluştu
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Burhaniye'deki bir işyerinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi ve yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Burhaniye ilçesinde, çıkan işyeri yangını paniğe neden oldu. Yangın, Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan bir işyerinde sabah saatlerinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, itfaiyeye saat 10.02 sıralarında yangın ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine 2 itfaiye aracı ve 6 personel sevk edildi. Ekipler adrese ulaştığında işyerinin alevler içinde olduğu ve yoğun duman çıkardığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, işyerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, İnceleme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir Burhaniye'de işyeri yangını kısa sürede söndürüldü, hasar oluştu - Son Dakika

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