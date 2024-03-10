Balıkesir\'de 1 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

3.Sayfa

Balıkesir'de narkotik ekipleri bir adrese yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 1 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik birince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan saha çalışmaları neticesinde bugün Balıkesir'in Karesi İlçesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1 Kilo 130 gram Skunk/Esrar Maddesi, bir hassas terazi ve suçtan elde edilen 11 bin 600 TL para ele geçirildi.

Ekiplerin uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına aldı 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR