Balıkesir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 11 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

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Balıkesir'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına gitmeye çalışan 11 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada 11 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda kullanılan 1 motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 Organizatör yakalandı. - BALIKESİR