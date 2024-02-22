Balıkesir'de 173 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 173 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir\'de 173 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarında 173 düzensiz göçmen ve 2 organizatörü yakaladı. Yakalanan organizatörlerden biri tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 172 Afganistan, bir Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen ve 2 araç ele geçirildi. Diğer organizatör ve araçlar hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

22.02.2024 15:16  Güncelleme: 15:17
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Balıkesir'de jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttükleri operasyonlarda 173 düzensiz göçmeni ve 2 organizatörü yakaladı. Organizatörlerden biri tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar neticesinde; 7 farklı göçmen grubu yakaladı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 2 organizatör, 172 Afganistan, bir Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen ve göçmenleri taşımakta kullanılan 2 araç ele geçirildi.

Yakalanan 2 organizatörden biri tutuklanırken, diğeri hakkında adli işlemler devam ediyor. Ayrıca tespit edilen 2 organizatör ve 2 araç hakkında yakalama çalışmaları sürdürülüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Afganistan, Özbekistan, Balıkesir, Jandarma, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de 173 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika

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