Balıkesir\'de 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir'de narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 18 parça halinde 19 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından geçtiğimiz gün il merkezinde yapılan operasyonda 18 parça halinde toplam 19 kilo 888 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili M.S. (30), H.A. (32) ve M.H.A. (38) isimli şahıslar hakkında narkotik madde ticareti suçundan işlem başlatıldı. - BALIKESİR
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