Balıkesir'de 5 Kişi Göçmen Kaçakçılığından Tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 5 Kişi Göçmen Kaçakçılığından Tutuklandı

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Balıkesir'de jandarma, göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişiyi tutukladı, 23 düzensiz göçmen yakalandı.

20.02.2025 15:23
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Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer aldığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcılar Mahallesi Mavi Işık mevkisinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Devriye sırasında, bir grup düzensiz göçmenin bot şişirerek kaçmaya hazırlandığı tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı organizasyonunu düzenlediği belirlenen H.D, L.Ş, A.A, M.Ç ve E.Ş. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de 5 Kişi Göçmen Kaçakçılığından Tutuklandı - Son Dakika

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