Kuyuya düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika
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Kuyuya düşen karaca kurtarıldı

Kuyuya düşen karaca kurtarıldı
12.07.2026 18:49  Güncelleme: 19:01
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuya düşen karaca, belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuya düşen karaca, belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Altıeylül ilçesine bağlı Kozören Mahallesi'nde bir karaca, yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Yapılan ihbarın ardından Altıeylül Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda kuyuya düşen karacaya ulaşıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarılan karaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Yerel Haberler, Balıkesir, Altıeylül, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyuya düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika

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