Balıkesir'de Ahır Yangınında Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Ahır Yangınında Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle 7 büyükbaş hayvan ve buzağılar kurtarıldı. Yangının sobadan kaynaklandığı belirlendi. Ahır kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.03.2025 00:11
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Ahır yangınında büyükbaş hayvanlar son anda kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ali Çetinkaya Mahallesi'nde bulunan bir hayvan çiftliğinde sabah saatlerinde yangın çıktı. H. K.'ya ait büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle 7 büyükbaş hayvan ve buzağılar kurtarılırken, bir inek yanan ahırın içinde aşırı dumandan baygınlık geçirdi. İtfaiye ekipleri bayılan hayvanın üzerine su dökerek ayıltmaya çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, yangının ahırın içinde bulunan sobadan kaynaklandığı belirlenirken, H. K.'nın ahırda ikamet ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ahır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Ahır Yangınında Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika

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