Balıkesir'de Ahşap Bina Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Balıkesir'de Ahşap Bina Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Balıkesir\'de Ahşap Bina Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde çıkan yangında bir ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek çevredeki diğer yapıları korudu. Yangının nedeni araştırılıyor.

06.03.2025 18:16  Güncelleme: 18:28
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde çıkan yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Balcıdede Mahallesi'nde ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 2 araç ve 6 personelle olay yerine sevk edildi. Kırsal mahalledeki yangına hızla müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Ahşap Bina Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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