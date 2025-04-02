Balıkesir\'de Ahşap Bina Yangını: Maddi Hasar Büyüktü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tek katlı ahşap bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ekşidere Mahallesi'nde bulunan tek katlı ahşap binada elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın meydana geldi. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR