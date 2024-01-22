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Balıkesir'de Aranan 92 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Aranan 92 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 92 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin sağlanması ve suçluların yakalanması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini açıkladı.

Balıkesir\'de Aranan 92 Şahıs Gözaltına Alındı
22.01.2024 - 14:32,
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Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 92 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon sonucunda; çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 92 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Aranan 92 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika


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