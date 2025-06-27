Balıkesir'de Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Balıkesir'de Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir\'de Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
27.06.2025 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Susurluk'taki arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Babaköy Mahallesi'nde çıkan arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Babaköy Mahallesi'nde meydana gelen arazi yangınına Susurluk Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına müdahale sırasında çeşitli kurumlara bağlı araç ve ekipmanlarla destek sağlandı.

Yangın bölgesine toplamda 16 aracın olay yerine sevki sağlandı.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Susurluk, İtfaiye, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
ABD, İran’a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor ABD, İran'a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor
Neye uğradıklarını şaşırdılar Site bahçesinde bozayı paniği Neye uğradıklarını şaşırdılar! Site bahçesinde bozayı paniği
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar
Biri 16 diğeri 17 yaşında Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Biri 16 diğeri 17 yaşında! Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti
Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Tatil teklifine belediyeden “Doluyuz“ yanıtı Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı
CHP’li 10 vekilden Kılıçdaroğlu’na destek CHP'li 10 vekilden Kılıçdaroğlu'na destek
Bomba iddia: ABD’den, İran’a 30 milyar dolarlık nükleer yardım Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım
Hafsanur Sancaktutan’dan bornozlu banyo paylaşımı Hafsanur Sancaktutan'dan bornozlu banyo paylaşımı
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

19:09
ABD Başkanı Donald Trump: İran’ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler
ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler
17:44
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
10:35
Tartışma yaratan görüntü ’’Umarım gerçek değildir’’ yorumları yapılıyor
Tartışma yaratan görüntü! ''Umarım gerçek değildir'' yorumları yapılıyor
10:12
Paul Onuachu Süper Lig’e resmen geri döndü
Paul Onuachu Süper Lig'e resmen geri döndü
10:08
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı
10:02
Araç sahiplerine kötü haber Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
10:01
Süper Lig ekibini karıştıran olay Stadı gezip ülkesine döndü
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
09:44
9 kişiyi parçalara ayıran “Twitter katili“ idam edildi
9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
09:39
46 ilde FETÖ operasyonu 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı
46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı
09:19
Son 16 eşleşmeleri belli oldu Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya
Son 16 eşleşmeleri belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya
09:18
Kim Milyoner Olmak İster’de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı
09:03
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti
08:44
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 21:38:43. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.