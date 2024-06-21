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Balıkesir'de arazi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut İlçesi Eşeler Mahallesinde saat 14: 40 sıralarında, ziraat arazisinde çıkan yangını, kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan etkin bir şekilde devam ediyor.

Yangına, Orman Bakanlığına ait 8 adet arazöz, 2 adet su ikmal aracı, 2 adet ilk müdahale aracı, 2 adet hizmet aracı, 3 adet helikopter, 3 adet uçak, 1 adet dozer, 2 adet greyder, 1 adet loder (taşıyıcı), diğer kurumlardan 2 adet itfaiye aracı, 15 ton. İtfaiye su tankeri, 2 adet 25 tonluk büyük su tankeri, 3 adet hizmet aracı, 2 adet dozer, 1 adet greyder, 1 adet kepçe, 1 adet ekskavatör ile birlikte toplamda 165 personel müdahale ediyor.