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Balıkesir'de Avrupa'ya geçmeye çalışan 8 Afgan göçmen yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Avrupa'ya geçmeye çalışan 8 Afgan göçmen yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat birimleri tarafından Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Balıkesir ili kıyı şeridini kullanarak Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışan Afgan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon dahilinde, düzensiz göçmenleri taşıyan 1 aracın siciline şerh konuldu. Ayrıca, olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda 1 organizatör şahıs da yakalanarak kişi hakkında adli tahkikata başlandı.

Balıkesir\'de Avrupa\'ya geçmeye çalışan 8 Afgan göçmen yakalandı
01.01.2024 - 12:33,
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat birimleri tarafından Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Balıkesir ili kıyı şeridini kullanarak Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışan Afgan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyon dahilinde, düzensiz göçmenleri taşıyan 1 aracın siciline şerh konuldu. Ayrıca, olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda 1 organizatör şahıs da yakalanarak kişi hakkında adli tahkikata başlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Edremit, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Avrupa'ya geçmeye çalışan 8 Afgan göçmen yakalandı - Son Dakika


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