Balıkesir\'de Avrupa\'ya geçmeye çalışan 8 Afgan göçmen yakalandı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat birimleri tarafından Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Balıkesir ili kıyı şeridini kullanarak Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışan Afgan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyon dahilinde, düzensiz göçmenleri taşıyan 1 aracın siciline şerh konuldu. Ayrıca, olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda 1 organizatör şahıs da yakalanarak kişi hakkında adli tahkikata başlandı. - BALIKESİR
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