Balıkesir\'de bir haftalık uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı 13 ilçede gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 544 gram esrar, 728 sentetik uyuşturucu hap ve çok sayıda farklı uyuşturucu ve suç unsuru malzeme ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda toplamda 46 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz bir hafta boyunca narkotik olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Erdek, Edremit, Gömeç, Havran, Karesi, Manyas, Sındırgı, Susurluk ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Meydana gelen 34 narkotik olayına karışan 46 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik icra edilen operasyonlarda, 3 kilo 544 gram esrar, 77 gram skunk, 728 sentetik uyuşturucu hap, 22 gram metamfetamin, 6 gram kokain, 5 esctasy, bir hassas terazi, 12 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 cep telefonu ve 4 bin 320 TL suç geliri ele geçirildi. Olaylara karışan 46 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.