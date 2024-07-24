Balıkesir'de Çete Operasyonu: 43 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Balıkesir'de Çete Operasyonu: 43 Kişi Gözaltına Alındı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Balıkesir İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen KUYU-12 operasyonunda silahlı örgüt kurmak, tefecilik, kara para aklama, silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işleyen çeteye yapılan operasyonda çete liderleri dahil 43 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 27 kişi tutuklandı, 14 kişinin ise soruşturmasına devam ediliyor.

24.07.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Balıkesir İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen KUYU-12 operasyonunda silahlı örgüt kurmak, tefecilik, kara para aklama, silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işleyen çeteye yapılan operasyonda çete liderleri dahil 43 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 27 kişi tutuklandı, 14 kişinin ise soruşturmasına devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ayvalık ilçesinde silahlı örgüt kurmak suretiyle tefecilik yapan ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklayan (kara para aklama) çeteye operasyon düzenlendi. Çete, Aralık 2023 tarihinden itibaren Jandarma KOM ekipleri tarafından teknik takibe alındı. Suçun tüm yönleriyle ortaya çıkartılması için suça ilişkin delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması için 19-23 Temmuz tarihleri arasında 56 şüpheli için Aydın Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığı desteği ve 510 jandarmanın katılımı ile 58 adreste eş zamanı operasyon yapıldı.

Jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 33 adet üzeri yazılı senet, 87 adet çek koçanı, 89 adet boş senet, 47 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet sözleşme, 11 adet tapu, 11 adet dekont, 796 gram altın, 2 adet tabanca, 37 adet tabanca fişeği, 5 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 112 adet sentetik uyuşturucu hap, 66 gram esrar, 3 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Balıkesir'de elebaşılığını C.A. ve A.A.'nın yaptığı tefecilik, kara para aklama, silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik İHA destekli düzenlenen KUYU-12 operasyonlarında elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin yüksek faiz karşılığında para verme, araç satış sözleşmeleri üzerinden faizli para alışverişi, yağma ve eziyet, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, belgede sahtecilik, gasp ve hırsızlık suçlarını işledikleri ve suçtan elde edilen gelirleri otopark, oto galeri ve kuyumculuk sektörleri aracılığıyla aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu

Gözaltına alınan 43 şüpheliden adliye sevk edilen 27 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. 14 kişinin ise soruşturmasına devam ediliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, KOM Daire Başkanlığı, Operasyon, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Tutuklama, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Çete Operasyonu: 43 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:24 MİT’ten Irak’a nokta operasyon Terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
03:31 İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
10:27 Herkes onu konuşuyor Edin Dzeko’dan tarihe geçen hat-trick Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick
10:12 Tarihi transferde geri sayım Fenerbahçe’ye imza atacak olan En-Nesyri’nin İstanbul’a geliş saati belli oldu Tarihi transferde geri sayım! Fenerbahçe'ye imza atacak olan En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu
10:05 Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu
09:53 Hayko Cepkin’in ablası Janet Kalustyan hayatını kaybetti Hayko Cepkin'in ablası Janet Kalustyan hayatını kaybetti
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 11:29:12. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Çete Operasyonu: 43 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement