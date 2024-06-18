Balıkesir'de çöplük yangını zeytinliklere sıçradı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çöplükte başlayan yangın zeytinlik alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Pelitköy Kırsal Mahallesi'nde çöplük alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter ve 3 orman yangın arazözü müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR