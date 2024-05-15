Balıkesir'de Durulan Araçta Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Durulan Araçta Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir\'de Durulan Araçta Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimi tarafından yapılan operasyonda durdurulan bir araçta bin 956 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda araç sürücüsü O.Y. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

15.05.2024 18:38
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Balıkesir'de Narkotik ekipleri tarafından durulan aracın sahibi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimimizce yapılan çalışmalar neticesi bugün Balıkesir merkezinde durdurulan bir araca yönelik yapılan operasyonda araçta bin 956 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan araç sürücü O.Y. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Durulan Araçta Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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