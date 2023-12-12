 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de düzensiz göçle mücadelede etkili adımlar atılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de düzensiz göçle mücadelede etkili adımlar atılıyor

Balıkesir'de düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda, il merkezi ve Bandırma ilçesinde kurulan Mobil Göç İstasyonu ile koordineli çalışmalar gerçekleştirildi. Toplam 162 şahıs sorgulandı ve kimlik tespiti için Mobil Göç Kontrol Noktası'na 71 yabancı uyruklu şahıs teslim edildi. Bildirim yükümlülüğünü ihlal eden 10 yabancı uyruklu şahıs serbest bırakıldı. 9 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı işlemlerine başlandı. Uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Balıkesir\'de düzensiz göçle mücadelede etkili adımlar atılıyor
12.12.2023 - 13:24,  Güncelleme: 13:29
Abone Ol

Balıkesir'de düzensiz göçle mücadelede etkili adımlar atılıyor. İl merkezi ve Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Mobil Göç İstasyonu ile koordineli bir operasyon düzenlendi.

Balıkesir'de düzensiz göç ile mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda, il merkezi ve Bandırma ilçesinde kurulan Mobil Göç İstasyonu ile koordineli çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda il genelinde toplam 162 şahıs sorgulandı ve kimlik tespiti için Mobil Göç Kontrol Noktası'na 71 yabancı uyruklu şahıs teslim edildi. Bildirim yükümlülüğünü ihlal eden 10 yabancı uyruklu şahıs ise İl Göç Müdürlüğü tarafından tebligat yapılarak serbest bırakıldı.

Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 9 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandıktan sonra, sınır dışı işlemlerine başlandı. İl genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamındaki bu uygulamaların devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Göçmenler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de düzensiz göçle mücadelede etkili adımlar atılıyor - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:33:47. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de düzensiz göçle mücadelede etkili adımlar atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement