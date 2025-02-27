Balıkesir'de Elektronik Tamir Atölyesinde Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
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Balıkesir'de Elektronik Tamir Atölyesinde Yangın Panik Yarattı

Balıkesir\'de Elektronik Tamir Atölyesinde Yangın Panik Yarattı

Karesi ilçesinde bir elektronik tamiri servisinde çıkan yangında, itfaiye ekipleri yoğun trafikte zorlukla müdahale etti. Yangın sonucunda bina sakinleri tahliye edildi.

27.02.2025 09:22  Güncelleme: 09:25
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde elektronik tamiri yapan serviste meydana gelen yangın panik oluşturdu. Trafiğin yoğun olduğu bir saatte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Karesi ilçesinde çarşı merkezinde bulunan Kızpınar Caddesi'nde elektronik eşya tamiri yapan iş yerinin üst katta bulunan bürosunda cihazlardan birinin şase yapması üzerine çıkan yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Merkez ve Altıeylül itfaiye grup ekiplerinin yoğun çalışması sonrası söndürüldü. Çarşı merkezi ve Kızpınar Caddesi'nde yoğun trafikten dolayı itfaiye ve sağlık ekipleri yangın mahalline ulaşmakta zorluk çekti. Yangın dolayısıyla üst katlarda bulunan bina sakinleri can güvenliği nedeniyle apartmandan boşaltıldı. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Elektronik Tamir Atölyesinde Yangın Panik Yarattı - Son Dakika

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