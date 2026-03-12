Bandırma'da emekli öğretmenden günlerdir haber alınamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bandırma'da emekli öğretmenden günlerdir haber alınamıyor

Bandırma\'da emekli öğretmenden günlerdir haber alınamıyor
12.03.2026 12:22  Güncelleme: 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

55 yaşındaki emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal, 7 Mart'tan beri kayboldu. Arkadaşlarıyla köye gitmek üzere anlaştığı öğrenilen Baysal için polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'dan günlerdir haber alınamıyor. 7 Mart Cumartesi günü evinden çıktıktan sonra kaybolan Baysal için polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Paşabayır Mahallesi'nde yaşayan ve iki çocuk babası olan Ahmet Baysal, cumartesi günü akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Baysal'ın arkadaşlarıyla telefonda görüşerek pazar günü köye gidip arılarına bakmak üzere sözleştiği öğrenildi. Ancak pazar sabahı kendisine ulaşamayan arkadaşları durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapının kilitli, balkon camının ise açık olduğunu gören arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eve giremeyince Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden destek istedi. İtfaiye ekipleri balkon kısmından eve girerek polis eşliğinde içeride inceleme yaptı ancak Baysal'a rastlanmadı. Muhtemel bir sağlık durumuna karşı 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

Ahmet Baysal'ın ağabeyi Ali İhsan Baysal, kardeşinin kaybolmasını şüpheli bulduklarını belirterek TV programına başvurdu. Ağabey Baysal, kardeşinin bir süredir bazı kişilere borç para verdiğini ve bu nedenle alacaklılarıyla sorun yaşamış olabileceğini öne sürdü.

İddialara göre, Baysal'ın birikimini bankada tutmak yerine bazı tanıdıklarına borç olarak verdiği, paraların geri ödenmesi konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşadığı ve bu durumun bazı kişilerle hukuki sürece de taşındığı öğrenildi.

7 Mart'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Ahmet Baysal'ın bulunması için Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor. Ailesi ve yakınları, Baysal'ı gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Baysal, Güvenlik, 3. Sayfa, Edebiyat, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da emekli öğretmenden günlerdir haber alınamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
Konya’da öğrenci servisiyle otobüs çarpıştı: 26 yaralı Konya'da öğrenci servisiyle otobüs çarpıştı: 26 yaralı
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İstanbul’da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu

12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 12:37:28. #7.12#
SON DAKİKA: Bandırma'da emekli öğretmenden günlerdir haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.