Balıkesir'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'de bir evde çıkan yangın hızlı müdahale ile kontrol altına alındı, can kaybı yok.

20.01.2025 09:52
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Balıkesir'de çıkan ev yangını korkuttu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit İlçesi, İbrahimce Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi, No: 23 adresindeki bir evde sabaha karşı çıkan yangın, Edremit Grup Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı 04: 22'de gelen ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler sürüyor.

Balıkesir\'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı
Kaynak: İHA

Balıkesir, Güvenlik, İtfaiye, Edremit, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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