Balıkesir\'de Firari Yakalandı

Balıkesir'de silahla yağma suçundan aranan ve 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Balıkesir İlamat İnfaz Bürosu ekipleri 31 aralık 2024'de gerçekleştirdiği denetimlerde silahlı yağma suçundan aranan ve hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (37) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. A.A., adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR
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