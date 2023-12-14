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Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçuyla ilgili bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda 6 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Sudan ve Yemen uyruklu olan göçmenler, Balıkesir kıyı şeridini kullanarak Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışıyordu. Operasyonda ayrıca 13 adet can yeleği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 organizatör gözaltına alındı ve adli tahkikat devam ediyor.

Balıkesir\'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
14.12.2023 - 13:49,  Güncelleme: 13:50
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçu dahilinde Ayvalık ilçesinde 1 araca operasyon düzenlendi. Çalışmada 6 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Balıkesir kıyı şeridini kullanarak Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışan Sudan uyruklu 3, Yemen uyruklu 3 olmak üzere toplam 6 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığında kullanılan 1 araç yediemin otoparka çekildi. Araç içerisinde yapılan aramada kullanıma hazır 13 adet can yeleği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 organizatör şahıs gözaltına alındı ve konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı - Son Dakika
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