Balıkesir'de Güvenlik Operasyonları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de Güvenlik Operasyonları Artıyor

Balıkesir\'de Güvenlik Operasyonları Artıyor
06.05.2026 02:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de polis ekipleri, asayiş ve narkotik alanında yaptığı denetimlerle 128 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen çalışmalar, asayişten narkotiğe, kaçakçılıktan trafiğe kadar birçok alanda yoğunlaştı. Ekipler aran 128 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta boyunca il genelendi sıkı denetimler gerçekleştirdi. Asayiş birimlerinin yürüttüğü faaliyetlerde, kişilere karşı işlenen 215 olaydan 204'ü aydınlatılırken, 11 olayın şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 308 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Malvarlığına karşı işlenen 71 olayın ise 34'ü çözüldü, 37 olayla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu suçlara ilişkin 41 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve suç unsuru ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından 13 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve çeşitli mühimmat ile suç aletlerine el konuldu. Kent genelinde yapılan kimlik kontrollerinde 93 bin 97 kişi sorgulanırken, aranan 128 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından 14 olaya müdahale edilirken, 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda kaçak tütün, makaron, sigara ve sigara üretim makineleri ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 47 olaya müdahale etti. 68 şüpheliye işlem yapılırken, 10 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda esrar, kokain, metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile birlikte 4 bin 55 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında 370 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında il merkezinde yakalanan 10 düzensiz göçmen, Bandırma'daki GÖKSEM'e teslim edilirken, söz konusu tarihler arasında göçmen kaçakçılığı olayının yaşanmadığı bildirildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 33 bin 768 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 684 araç trafikten men edilirken, 95 sürücünün ehliyetine alkol nedeniyle el konuldu. Bir haftalık süreçte meydana gelen 1 ölümlü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 82 yaralamalı kazada ise 98 kişi yaralandı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve operasyonların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Güvenlik Operasyonları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:03:42. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Güvenlik Operasyonları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.