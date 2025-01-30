Balıkesir'de Hapis Cezaalı 22 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Hapis Cezaalı 22 Kişi Tutuklandı

Balıkesir\'de Hapis Cezaalı 22 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'de yapılan operasyonda hapis cezası olan 22 kişi tutuklandı, 50 kişi yakalandı.

30.01.2025 11:51
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Balıkesir'de polis ekipleri aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda hapis cezası bulunan 22 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00 - 16: 00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 95 ekip, 302 personel ile birlikte operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda 05-10 yıl hapis cezası olan 2 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 20 şahıs, ifadeye yönelik aranan 28 şahıs olmak üzere toplam 50 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan hapis cezası bulunan 22 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Hapis Cezaalı 22 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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