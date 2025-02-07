Balıkesir\'de Hava Şartları Nedeniyle İki Trafik Kazası

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Balıkesir'in Susurluk ilçesi Balıklıdere Viyadüğü mevkisinde, İstanbul istikametine seyir halindeki araçların olumsuz hava şartları nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

Kazaların ardından ihbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak kazalara müdahale etti.

Kazada 34 GCL 712 plakalı aracın sürücüsü S.A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 34 GTJ 294 plakalı Hyundai Tucson'un sürücüsü F.S. elinden yaralanırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan B.K. ise elinden ve başından yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR