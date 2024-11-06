Balıkesir'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Balıkesir\'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Bandırma'da hırsızlık yapan F.T., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Ele geçirilenler arasında ruhsatsız tabanca ve metamfetamin bulundu.

06.11.2024 20:34
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerince yakalanan hırsızlık zanlısı, çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde bir evde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili yürüttükleri soruşturma sonucunda, şüpheli F.T.'yi (28) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada F.T.'nin üzerinden bir ruhsatsız tabanca ve 1.76 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin üst aramasında ayrıca yüklü miktarda para ve iki altın bilezik bulundu.

Soruşturmayı derinleştiren polis, F.T.'nin üzerinde ele geçirilen bileziklerin, 5 Kasım 2024 tarihinde Hacı Yusuf Mahallesi'nde meydana gelen başka bir hırsızlık olayında çalınan bilezikler olduğunu tespit etti.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika

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