Balıkesir'de Jandarma Ekipleri 24 Hükümlüyü Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Balıkesir'de Jandarma Ekipleri 24 Hükümlüyü Yakaladı

Balıkesir\'de Jandarma Ekipleri 24 Hükümlüyü Yakaladı

Balıkesir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, hapis cezası bulunan 24 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Uygulamalar sonucunda toplamda 276 şahıs gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

21.05.2024 00:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de jandarma ekipleri 13-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarında hapis cezası bulunan 24 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 13-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamalarında, 0-5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şahıs, 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs, ASAL yakalama kaydı bulunan 150 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 102 şahıs olmak üzere toplamda 276 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ise, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edecekleri belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Jandarma Ekipleri 24 Hükümlüyü Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:09 İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
22:49 Cumhurbaşkanını helikopter kazasında kaybeden İran’da seçim tarihi belli oldu Cumhurbaşkanını helikopter kazasında kaybeden İran'da seçim tarihi belli oldu
22:18 Erdoğan’dan İmamoğlu’nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil
22:18 ABD’nin İran’a taziye mesajında dikkat çeken ’’seçim’’ detayı ABD'nin İran'a taziye mesajında dikkat çeken ''seçim'' detayı
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten ’’boy’’ diyaloğu: Kıskandım seni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten ''boy'' diyaloğu: Kıskandım seni
00:03 Juventus’tan tarihi geri dönüş Kenan Yıldız, maça damga vurdu Juventus'tan tarihi geri dönüş! Kenan Yıldız, maça damga vurdu
23:50 Örf ve adetlere uygun değilmiş Palu Belediyesi mesire alanındaki kamelyaları kaldırdı Örf ve adetlere uygun değilmiş! Palu Belediyesi mesire alanındaki kamelyaları kaldırdı
23:43 Yıldızlar bile ona hayran Arda Güler, Mbappe’yi hayrete düşürdü Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'yi hayrete düşürdü
23:36 Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi’ye taziye göndermekten çekiniyorum Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi'ye taziye göndermekten çekiniyorum
23:32 İran helikopter kazası sonrası yardım istedi, ABD “lojistik nedenlerle“ harekete geçmedi İran helikopter kazası sonrası yardım istedi, ABD "lojistik nedenlerle" harekete geçmedi
21:57 Fenerbahçe’den Dursun Özbek’in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor
21:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eurovision’daki LGBT propagandasına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eurovision'daki LGBT propagandasına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 01:48:30. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Jandarma Ekipleri 24 Hükümlüyü Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement