Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Asayiş Denetimlerinde 19 Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Asayiş Denetimlerinde 19 Şahsı Yakaladı

Balıkesir\'de Jandarma Ekipleri Asayiş Denetimlerinde 19 Şahsı Yakaladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde hapis cezası bulunan 19 şahsı yakaladı. Denetimlerde toplamda 167 aranan şahıs da yakalandı.

26.08.2024 14:16
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Balıkesir'de Jandarma ekipleri bir hafta boyunca gerçekleştirdikleri asayiş denetimlerinde hapis cezası bulunan 19 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 19-25 Ağustos tarihleri arasında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde; 0-5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şahıs, 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, 15 yıl 10 ay cezası bulunan F.K. isimli şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca yapılan şahıs sorgusunda yakalama kaydı bulunan 114 şahıs, ifadeye yönelik aranan 35 şahıs olmak üzere toplam 167 aranan şahıs yakalandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini duyurdu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Asayiş Denetimlerinde 19 Şahsı Yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Asayiş Denetimlerinde 19 Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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