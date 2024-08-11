Balıkesir'de Kaçak Kazı Operasyonunda 7 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Kaçak Kazı Operasyonunda 7 Kişi Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ve Gönen ilçelerinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 7 kişi yakalanırken çok sayıda suç unsuru ve tarihi eser ele geçirildi.

11.08.2024 16:17
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Balıkesir'in Edremit ve Gönen ilçelerinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 7 kişi yakalanırken çok sayıda suç unsuru ve tarihi eser ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile izinsiz kazı suçlarını önlemek amacıyla yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Edremit ve Gönen ilçelerinde izinsiz kazı yapılacağına dair elde edilen bilgiler üzerine operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan teknik takip ve saha araştırmaları sonucunda, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 3 dedektör, 2 jeneratör, 2 el telsizi, 1 hilti, 1 küçük el dedektörü, 1 dedektör kulaklığı, 28 kazı malzemesi (kazma, kürek, levye, çapa, balyoz, keser, calaska), 6 aydınlatma feneri, 4 çift eldiven, 4 hilti ucu, 3 baret, 2 tırmanış emniyet yeleği, 1 teleskobik merdiven, 30 metre elektrik kablosu, 300 metre tırmanma halatı, 1 hassas terazi, 40 sikke, 9 obje, 3 yüzük, 3 altın parçası ve 1 mühür bulundu.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Kaçak Kazı Operasyonunda 7 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Kaçak Kazı Operasyonunda 7 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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