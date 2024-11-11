Balıkesir'de meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Bandırma ilçesindeki Kuşcenneti Kavşağı'nda meydana geldi. 42 ADC 080 plakalı kamyon sürücüsü A.Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Araçta sıkışan sürücü ihbarla gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Kamyon Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?