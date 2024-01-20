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Balıkesir'de kaolin madeni yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir'de kaolin madeni yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaolin madeni yüklü bir kamyonun virajı alamayarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu kapanan yol, Sındırgı Belediyesi ekiplerince açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir\'de kaolin madeni yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı
20.01.2024 - 20:13,
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kaolin madeni yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır- Yüreğil grup yolu üzeri ilçe merkezi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem D. (51) yönetimindeki kaolin madeni yüklü 43 ABS 510 plakalı kamyon, virajı alamayarak devrildi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sürücü Sındırgı Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Balıkesir'e sevk edildi.

Geçici bir süre kapalı kalan yol Sındırgı Belediyesi ekiplerince açıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de kaolin madeni yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika


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