Balıkesir\'de Kaybolan Ekonomistin Kemik ve Kıyafet Parçaları Bulundu

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Balıkesir Valiliği, Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve kemik parçalarının bulunduğu bölgenin inceleme altına alındığını, araştırma faaliyetlerinin ettiğini açıkladı.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Balıkesir ili Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'nde 17 Haziran 2023 günü saat 08.30 sıralarında yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılıp geri dönmeyen Korhan Berzeg'e ait banka ve kimlik kartları ile Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve muhtelif kemik parçaları Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3 bin 500 metre (kuş uçuşu 2 km) mesafede arazinin engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında köylü vatandaşlar tarafından 23 Nisan 2024 Salı günü saat 13.30 sıralarında bulunmuştur.

Malzeme ve kemik parçalarının bulunduğu bölge, Cumhuriyet Savcısı nezaretinde Olay Yeri İnceleme timleri ve jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alınmış olup araştırma faaliyetlerine devam edilmektedir." - BALIKESİR