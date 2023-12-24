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Balıkesir'de kayıp kadın bulundu

Balıkesir'in Havran ilçesinde iki gündür kayıp olan 76 yaşındaki kadın, jandarma unsurları tarafından Hallaçlar Mahallesi'nde sağ olarak bulundu. Kayıp kadın, sağlık kontrolü için Havran Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Balıkesir\'de kayıp kadın bulundu
24.12.2023 - 15:15,
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Balıkesir'in Havran ilçesinde iki gündür kayıp olan 76 yaşındaki kadın, jandarma unsurları tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Havran ilçesi Hallaçlar Mahallesi'nde ikamet eden H.D.'den (76) haber alamayan yakınları, jandarmaya bilgi verdi. Kayıp bilgisinin alınmasının ardından 2 jandarma asayiş komando timi, 8 jandarma asayiş timi, 1 iz takip köpeği, 1 dron timi, 2 JASAT ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu kayıp kadın, Hallaçlar Mahallesi Domuzalanı mevkiinde sağ olarak bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından bulunan H.D.'nin, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin sağlık kontrolünün ardından ambulansla Havran Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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