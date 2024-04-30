Gönen'de Kemik ve Giysi Parçalarının Bulunduğu Bölgedeki Arama Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Gönen'de Kemik ve Giysi Parçalarının Bulunduğu Bölgedeki Arama Çalışmaları Tamamlandı

Gönen\'de Kemik ve Giysi Parçalarının Bulunduğu Bölgedeki Arama Çalışmaları Tamamlandı

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde, Korhan Berzeg'e ait kemik ve giysi parçalarının bulunduğu bölgede süren arama çalışmaları 7'nci günün sonunda tamamlandı. Jandarma ekipleri ve kadavra arama köpekleriyle yapılan detaylı arama sonucunda, ölüm olayının nasıl meydana geldiği konusunda istihbari çalışmalara devam edileceği belirtildi. Ayrıca, Berzeg'in İngiltere'de ikamet eden kızının avukatları da olay yerinde incelemelerde bulundu.

30.04.2024 15:30
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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde, Korhan Berzeg'e ait kemik ve giysi parçalarının bulunduğu bölgede süren arama çalışmaları 7'nci günün sonunda tamamlandı.

Ekonomist Korhan Berzeg'e ait kemik ve giysi parçalarının bulunduğu bölgede, jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde 7 gün boyunca süren detaylı arama çalışmaları sona erdi. Bugün itibarıyla ölüm olayının nasıl meydana geldiği konusunda istihbari çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Diğer yandan, Korhan Berzeg'in İngiltere'de ikamet eden kızı Nisa Berzeg'in avukatları ile beraber, bugün olay yerinde incelemelerde bulundukları öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gönen'de Kemik ve Giysi Parçalarının Bulunduğu Bölgedeki Arama Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gönen'de Kemik ve Giysi Parçalarının Bulunduğu Bölgedeki Arama Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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