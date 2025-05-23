Balıkesir'de Kenevir Operasyonu

Balıkesir'de kenevir bahçesine operasyon

Dağ evinde özel sulama sistemliyle uyuşturucu yetiştirdiler!

BALIKESİR - Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda ortaya çıkanlar hayrete düşürdü. Dağ evinde özel sulama sistemi kurarak kenevir yetiştiren ve yaz aylarında piyasaya sürmeyi hedefleyen 5 şahıs yakalandı. Yaklaşık 4 tona kadar uyuşturucu elde edilebilecek 20 bin Hint keneviri ekiplerce imha edildi.

Balıkesir ve Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimimizce geçtiğimiz gün il merkezi ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda bir takside çok sayıda uyuşturucu yakalanırken, akıllara durgunluk veren olay Dursunbey ilçesinde yapılan operasyonda ortaya çıktı. Dursunbey ilçesinde bir dağ evinde özel sulama sistemi kurarak kenevir yetiştirdiği ve bu kenevirden 4 ton uyuşturucu elde etmeyi hedefleyen ve aynı zamanda bu uyuşturucuyu yaz ayında piyasaya sürmeyi planlayan 5 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, 2313 SKM suçlarından işlem başlatıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda ise 20 bin 339 adet Hint Keneviri, 1 kilo 236 gram esrar maddesi, bir ruhsatsız tabanca, bir hassas terazi ele geçirildi.