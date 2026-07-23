Balıkesir\'de Kimyasal Sızıntı: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde kamyondan düşen kimyasal bidondan sızan maddenin buhar ve kokusundan etkilendiğini söyleyen 3 vatandaş hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve AFAD KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekipleri alarma geçti.

Balıkesir Sanayi Sitesi 4. Kapı'da bulunan iş yerinin önünde meydana gelen olayda, bidonlar içerisinde bulunan formaldehit yüklü kimyasal madde, park etmeye çalışan bir tırın çarpması sonucu yola döküldü. Yola yayılan kimyasal maddeden etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir AFAD KBRN ekipleri, Balıkesir İtfaiyesi, emniyet güçleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan AFAD KBRN ekipleri, kimyasal madde üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan değerlendirmelerin ardından dökülen formaldehitin üzerine toprak dökülerek temizleme çalışmalarına başlandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.