Balıkesir'de Kuyudan Kurtarılan Büyükbaş Hayvanın Sahibi İtfaiyeye Teşekkür Etti - Son Dakika
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Balıkesir'de Kuyudan Kurtarılan Büyükbaş Hayvanın Sahibi İtfaiyeye Teşekkür Etti

Balıkesir\'de Kuyudan Kurtarılan Büyükbaş Hayvanın Sahibi İtfaiyeye Teşekkür Etti

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde otlamakta olan bir büyükbaş hayvan, düştüğü kuyudan itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı. Sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi ve ekipler başarılı bir operasyonla hayvanı kuyudan çıkardı.

29.01.2025 21:53  Güncelleme: 22:11
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir büyükbaş hayvan, düştüğü kuyudan itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Yaya Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Otlamakta olan hayvanın kuyuya düştüğünü fark eden sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, kuyudaki hayvanı kurtarmak için vinç kurarak titiz bir çalışma yürüttü. Büyükbaş hayvan, başarılı bir operasyonla kuyudan çıkarıldı. Hayvanın sahibi, yoğun çaba gösteren itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Kuyudan Kurtarılan Büyükbaş Hayvanın Sahibi İtfaiyeye Teşekkür Etti - Son Dakika

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