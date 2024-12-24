Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasında Patlama

3.Sayfa

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında 12 işçinin ölümüne sebep olan patlamanın teknik nedenden kaynaklandığını belirten Vali İsmail Ustaoğlu, cumhuriyet savcılarının inceleme yaptığını ifade etti.

Balıkesir'e 20-25 kilometre mesafede Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki fabrikada saat 08.25 sularında patlama yaşandı. Kapsül üretilen bölümde 8 vardiyasına gelen işçiler patlama sonrası büyük şok yaşadı. Patlamanın ardından yangının çıktığı olayda 12 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ZSR firmasındaki patlamanın sadece bir bölümde yaşandığını açıklayarak, "Kartla giriş sistemi ve elektronik olduğu için listeyi belirlemeye çalışıyoruz. Kimlik belirleme çalışması sürüyor. 12 vefat ve 4 yaralımız var. Teknik sebeple olduğu düşünülüyor. Yaralıların durumu iyi. Savcılarımız olay yerinde. Bakanlıklarımız da müfettiş görevlendirdi" dedi.

Olay yerinde çok sayıda jandarma güvenlik tedbiri alırken, ambulanslar da hazır bekletiliyor. Kesin sebep ise yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından tespit edilecek. - BALIKESİR