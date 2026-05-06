Balıkesir'de Okullarda Güvenlik Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de Okullarda Güvenlik Denetimi

Balıkesir\'de Okullarda Güvenlik Denetimi
06.05.2026 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de jandarma ekipleri, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde toplam 3 Bin 662 kişi kontrol edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz bir hafta boyunca "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Okul Servis Araçlarının Denetimi" kapsamında trafik jandarması ve asayiş timleri sahadaydı. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim kurumlarının çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Denetimler çerçevesinde okul bölgelerinde bulunan 155 umuma açık yer kontrol edilirken, 3 bin 662 şahıs ve 1.749 araç sorgulandı. Ayrıca 303 okul çevresinde toplam 1.215 devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Okul servislerine yönelik yapılan kontrollerde ise 151 araç denetlendi ve herhangi bir servis aracına cezai işlem uygulanmadı. Yetkililer, bu durumun sürücülerin kurallara uyum konusunda hassasiyet gösterdiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Öte yandan öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları da yürütüldü. 7 farklı okulda toplam 400 öğrenciye "okul geçidini kullanma", "emniyet kemerinin önemi" ve "yaya yürüyüş kuralları" konularında trafik güvenliği eğitimi verildi. Yetkililer, kamu düzeninin sağlanması ve okul çağındaki çocukların güven içinde eğitimlerini sürdürebilmesi için denetim ve eğitim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Okullarda Güvenlik Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:51:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Okullarda Güvenlik Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.