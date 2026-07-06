Balıkesir'de Orman Yangını: Bereketli Mahallesi Zarar Gördü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Bereketli kırsal mahallesi yakınlarında dün başlayan orman yangını sonunda bereketli topraklar simsiyah oldu.

Altıeylül'e bağlı Bereketli kırsal mahallesi başlayan orman yangınında zirai ve ormanlık alanlar küle döndü. Gece boyunca itfaiye ve orman teşkilatı bölgede yoğun olarak tüten dumanla mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarında yangın alanında alev görülmezken iken bölgede yer yer duman tüten noktalara müdahale edildi.

Konakpınar Mahallesi sakinlerinden Remzi Çakır, yangında en çok hasarı Bereketli Mahallesi'nin gördüğünü ve tarlalarının çoğunun zarar gördüğünü söyledi.

Mahalledeki bir hayvan damında da hasar oluştuğunu anlatan Çakır, "Yangının nasıl çıktığını bilen yok, Konakpınar, Çaparlı'ya kadar dayandı. Uçaklar, dozerler, makineler sağ olsunlar kurtardılar ama zarar çok" diye konuştu. - BALIKESİR