Balıkesir\'de Orman Yangını Kontrol Altına Almaya Çalışılıyor

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karaçam kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, su tankeri, dozer ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR