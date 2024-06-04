Balıkesir'de Orman Yangını Riski Artıyor

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Balıkesir Valiliğinden yapılan duyuruda, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, kuvvetli rüzgürların bölgede etkili olacağı ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı duyuruldu.

Açıklama, Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ekim 2024'e kadar yasaklandığı kaydedildi. Yapılan duyuruda Kazdağı Milli Parkı ile ilgili olarak "Kazdağı Milli Parkı sınırlarında belirtilen rotalar dahilinde Alan Kılavuzu alarak ve alan giriş ücreti ödeyerek; foto safari, jeep safari, botanik gözlemi, Cam Seyir Terası ve seyir noktaları ziyaretleri ile trekking ve benzeri güzergah organizasyonlarının yapılması tüm yıl boyunca serbesttir. Ayrıca Edremit İlçesi Mehmetalan Mahallesi Yalama Giriş Kontrol Noktası-Sarıkız arasındaki yol güzergahı, Avcılar Mahallesi Kışladağ Giriş Kontrol Noktası - Dereçatı -Ayıkapısı arasındaki yol güzergahı, Kazdağı Milli Parkı Cam Seyir Teras - Ayıkapısı arasındaki yol güzergahı ormana giriş yasak hükümlerine tabi olmayacaktır." denildi.

Öte yandan, valiliğin sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgisi de paylaşıldı. - BALIKESİR