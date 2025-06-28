Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını başladı. Eyüpbükü köyü sınırlarında başlayan orman yangını köyü tehdit ediyor.
Olay, Kepsut ilçesine bağlı Eyüpbükü Mahallesi'nde orman yangını başladı. Eyüpbükü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Orman Yangını Tehdidi - Son Dakika
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